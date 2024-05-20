Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kullanılan her 100 birimlik tohumun 97'sinin Türkiye topraklarında üretildiğini belirterek, "1,3 milyon tonluk üretimimiz var. Türkiye dünyada tohumcu bir ülke olarak artık literatüre girmiş vaziyette. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz" dedi. Yeni Şafak'a konuk olan İbrahim Yumaklı, gazetemizin yazı işleri çalışanları, muhabirleri ile yazarlarının katıldığı toplantıda; tarımla ilgili merak edilenlere ve güncel gelişmelere ilişkin soruları cevaplandırdı.

"TİGEM arazileri milli güvenlik meselesi"

Bakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerinin Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olduğuna da dikkat çekti. Türkiye’nin tohumla ilgili bir problem yaşaması durumunda çalışmaları sıfırdan başlatacak yerin TİGEM olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Herkes oraya boş arazi olarak bakıyor. O araziler boş değil. TİGEM arazileri Türkiye'nin tarımla ilgili herhangi bir sorunu olduğunda sigorta görevi görecek. Buralara çok inanılmaz bir ilgi var. Yani işte ‘orayı şöyle yapalım, böyle yapalım’ şeklinde talepler geliyor. Bu konu son derece önemli. Zaten şöyle diyoruz ki ‘hani bir sürü boş yer var ya, niye TİGEM’i ararsın?” diye konuştu.

"Genç ve kadın çiftçiye pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Hem hayvansal hem bitkisel üretimde hali hazırda uygulanan destek sistemini değiştirdiklerini anlatan Yumaklı, sözü genç ve kadın çiftçilere tanınan ayrıcalıklara getirdi. Ziraat Bankası kredilerini, sübvansiyonlu finansman uygulamalarını ve kırsal kalkınma gibi destekleri tek bir hedefe doğru yönlendirdiklerini aktaran Yumaklı, “Dolayısıyla bunların arasında ilk defa gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık var. Ama bu az buz bir pozitif ayrımcılık değil. Şöyle söyleyeyim: Onlar diğerlerine göre 4 kat daha fazla destek alacaklar. Yani 50 hayvan varsa bunu 100’e çıkardığında bir destek daha alacak. Eğer gençse ilave destek vereceğiz. Kadınsa bir ilave destek daha sağlayacağız. Dolayısıyla biraz onların gayretleri, biraz bizim verdiğimiz destekleri birleştirerek bir ekosistem oluşturma yönüne doğru gidiyoruz. Çok başarılı görüyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 74 bin yeni başvuru

Bakan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) işleyişine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi: “Tarım arazilerini insanlar ya kiralıyor ya da ecrimisil yapıyor. Biz bu ÇKS’ye kayıt yaparken taahhüt verirseniz eğer, diyelim senin 3 tane kardeşim var, ulaşamamışsın, anlaşamamışsın ama mevcutta tarlayı ekiyorsun. Bana beyan et kardeşim, oranın geliriyle ilgili bir şey olduğunda, muhatabın sen olduğunu bana söyle, gel sisteme kayıt ol dedik. Bu uygulamayı başlatmamızın ardından 74 bin çiftçi ilave başvuruda bulundu. 6,5 milyon dekara yakın tarım arazisi kayıt oldu. Bunu Hazine arazilerinde ecrimisille yapamadık. Çünkü orada Hazine ile görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da dahil etmek istiyoruz işin içerisine. Umarım orada çözülür.”

"Tasarruf tedbirleri tarımsal destekleri etkilemeyecek"

Yumaklı, ‘Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin tarım hibelerine etkisi olacak mı?’ şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi: “Tasarruf tedbirleri konuşulurken dışarıdan fon bulma girişimlerimiz olabilir. Mesela İslam Kalkınma Bankası... Elbette bazı projeler var hali hazırda, daha öncesinden de anlaşmalar yapılmış. Ama tasarruf tedbirlerine ilişkin bizim bakanlığımızın faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bunu Hazine Maliye Bakanımız da söyledi zaten. Özellikle çok önem verdiğimiz bu sulama projelerini bitirmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz.”

Hibe tohum uygulaması sürecek

Yumaklı, stratejik ürünlerin içerisine aldıkları ayçiçeğiyle ilgili desteklerin devam ettiğini paylaştı. Tarımsal arazilerin kullanımını etkinleştirmek için yeni bir proje başlattıklarını söyleyen Yumaklı, “Özellikle ayçiçeği üretimine uygun olan Türkiye'nin her tarafında bizim Tarım İl Müdürlüklerimiz yüzde 75'e varan hibe ve tohum verdi. Biz bu konuda yeterliliğimizi artırmak amacıyla desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.