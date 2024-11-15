Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kilis’te Zeytin Festivali'ne katıldı

Bakan İbrahim Yumaklı beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte eski öğretmen evinin olduğu bölgede etkinliğin gerçekleştirileceği Cumhuriyet meydanına kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada Zeytin Festivali ile ilgili kurulan stantları ziyaret eden Bakan Yumaklı, festivalde renkli görüntüler oluşurken Kilis’teki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler Festival etkinliğine tam kadro katıldı. Gün boyu sürecek olan festival programına Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Demir ve siyasi parti il başkanları ve sivil toplum örgütü üyeleri katıldı.

"Dünyada zeytin üretiminin yüzde 14’ü bizde’’

Festivalde konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘‘Suriye’ye sınır kent olan serhat şehri Kilis’te misafir olmaktan çok mutlu oldum. Bugün Zeytin Festivali sebebiyle buradayız. Anadolu’nun kadim tarım ürünlerinden bir tanesi olan zeytin hem sağlığımız hem de ekonomimiz için son derece önemli bir ürün. Zeytin hasadı, Anadolu’nun çok çeşit bir yerlerinde aynı burada olduğu gibi emeğin, sabrın, alın teri olduğu ve bereketin bir nişanesi olarak her daim kutlanır. Zeytin üretiminin her aşamasında yoğun bir emek vardır. Ülkemizde bu işin zor kısmı göz ardı edilir. Biz bu yoğun emeğin bu yoğun gayretin sabrın ürününü inşallah dünyanın ikinci zeytin üreticisi olarak en kaliteli ve en lezzetli ürünleri dünya piyasasına çıkararak dünyada zeytin üretiminin yüzde 14’ü bizde’’ dedi.

‘‘2024 yılında çiftçilerimizden 3 milyon 6 bin ton üretim bekliyoruz’’

Dünya genelinde zeytinyağı üretiminde 5’inci, ihracatta ise 4’üncü sırada olunduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, ‘‘Zeytinyağı üretiminde dünya genelinde 5’inci sıradayız. Tüm gayretimiz bu konuda daha üst sıralara çıkmak, hatta zirveye oturmak. Zeytinyağı ihracatında ise 4’üncü sıradayız ve yine üst sıralara taşımak istiyoruz. 2024 yılının bu sezonunda söz konusu tüm Türkiye’de var yılı söz konusu ve yüzde 137’lik bir artış bekliyorum. Bu yıl var yılı olduğundan dolayı sezon boyunca 3 milyon 6 bin tonluk bir zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu hasadın hepsi zeytinyağı için değil yaklaşık 750 bin tonu da sofralık olarak üretilmiş olacak. 2024 yılında yine zeytinyağın üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz. Dolayısıyla üretime bağlı olarak da bu yıl zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir artış bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı'mızla birlikte yakından takip ediyoruz. Bakanlık olarak zeytin üreticilerimize 15 farklı kalemde destek veriyoruz. Coğrafi işaret konusunu önemsediğimiz belirtmiştim ve çok yakın zamanda Avrupa Birliği'nde üst düzey görüşmeler istişareler ve tartışmalar yapıyoruz. Onlara, Türkiye’de üretilmiş olan ve ülkemize bazı ürünlerin yanı sıra hakikaten hem yöresinde çok farklı aroması lezzetiyle önemli olan zeytin ürününün önemini anlatıyoruz’’ diye konuştu.