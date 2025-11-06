  1. Ekonomim
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı 200 işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı başvurularının sona ermesinin ardından, on binlerce adayın odak noktası sonuç tarihi oldu. KPSS puanları baz alınarak gerçekleştirilecek bu kritik alım sürecinde, belirlenen kadro sayısı kadar asil ve bunun üç katı yedek aday ilan edilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 200 işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte cevabı

Bakanlık bünyesinde kariyer amaçlayan adaylar, son gelişmeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı neticelerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek için bakanlığın resmi duyurularını ve internet sitelerini (özellikle www.tarimorman.gov.tr ve www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yakından takip ediyor. Bu süreçte, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair resmi bir tarih henüz duyurulmamış olsa da, adayların yerleştirme listeleri yayımlandığında tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 200 sözleşmeli personel alımı sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, Bakanlığın resmi internet siteleri olan www.tarimorman.gov.tr ve www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinde duyurulacak

Adaylar, ayrıca değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden de görüntüleyebilecekler.

 

