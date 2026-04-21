Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı: Bala standart geliyor

Türkiye, 9 milyonu aşan kovan sayısı ve yılda yaklaşık 115 bin tonluk bal üretimiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında bulunuyor. Ancak tüm bu güçlü tabloya rağmen, tüketicinin sofraya koyduğu balın güvenilirliği uzun süredir tartışılıyor.

Bu tartışmaları sona erdirmeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde önemli değişiklikler içeren bir taslak hazırladı. Yeni düzenlemeyle birlikte denetim anlayışı köklü biçimde değişiyor. Artık kontroller yalnızca market raflarında değil, üretimin en başına, yani arıcının kullandığı petekten başlayacak.

Böylece balın kaynağından itibaren izlenmesi sağlanacak, hileli üretimin önüne geçilmesi ve tüketiciye daha güvenilir ürün sunulması hedeflenecek.

Peteklere standart geliyor

Bugüne kadar denetimler genellikle nihai ürün üzerinden yapılırken, yeni taslakla birlikte bal üretiminde kullanılan temel petekler ilk kez teknik kriterlere bağlanıyor.

Hazırlanan taslağa göre;

Piyasaya arz edilecek peteklerin belirlenen fiziksel ve kimyasal şartları taşıması zorunlu olacak. Peteklerde parafin, stearin ve benzeri yabancı maddeler tespit edilirse, ürün doğrudan "uygunsuz" sayılacak. Katkılı ve düşük kaliteli peteklerin kullanımı bu yolla engellenerek, sahteciliğin kaynağında kurutulması amaçlanacak.

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre düzenleme yürürlüğe girdikten sonra üreticilere 1 yıl uyum süresi tanınacak.

20 farklı firmaya ait 25’ten fazla sahte bal

Türkiye'de arıcılık sektörü devasa bir büyüklüğe sahip olsa da, sahtecilik halkın hem cebini hem sağlığını tehdit ediyor. Sadece son 4 ayda yapılan denetimlerde 20 farklı firmaya ait 25’ten fazla sahte bal ürünü teşhis edildi.

En sık rastlanan sahtekarlık yöntemleri ise şunlar:

Balın içine şeker şurubu karıştırılması.

Çeşitli katkı maddeleriyle miktar artırımı.

Etiket bilgileriyle tüketicinin yanıltılması.

Yeni denetim modeli, bal üretim zincirinin ilk halkasını kontrol altına almayı hedefliyor. Eğer bu sistem başarıyla uygulanırsa, sahtecilik daha kovan aşamasındayken engellenecek.