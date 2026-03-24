Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü 1600 koyun ve koç alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında gerçekleştirilecek ihalede 120 Bafra ırkı koyun, 8 Bafra ırkı koç, 1380 Karayaka ırkı koyun, 92 Karayaka ırkı koç alınacak.

Açık usulle gerçekleştirilecek ihale için 11 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Ayrıca, Ordu İl Müdürlüğü söz konusu proje kapsamında 80 gebe simental düve alımı da yapacak. İhaleye, 8 Mayıs'a kadar teklif sunulabilecek.