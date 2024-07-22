Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gece uyarısı! Valilikler ve belediyelere yazı gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütün bakanlıklar, valilikler, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaz döneminde su verimliliği tedbirlerine ilişkin birer yazı gönderdi.

Küresel ölçekte iklim krizi yaşanırken dünyanın değişen iklim şartları sebebiyle çeşitli risklere maruz kaldığına dikkat çeken Yumaklı, 2024 Mayıs’ının 1940 yılından beri en sıcak mayıs ayı olduğunu hatırlattı.

Yumaklı, küresel ısınma sebebiyle dünyada iklim şartlarının değiştiğini ve buna bağlı olarak çeşitli risklerle karşı karşıya kalındığını belirterek “Bunun etkileri Akdeniz iklim kuşağında yoğun olarak hissediliyor. Türkiye ‘su stresi’ altında. Bütün bu riskler karşısında su verimliliği yaygınlaştırılmalı. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanmalı” dedi.

Yazıda alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

-İçme suyu şebekeleri ve depolarında sızıntı, patlak vb. arızalar takip edilmeli.

-Park, bahçe, refüj gibi kamusal ve turizm tesislerinin yeşil alanlarında bölgenin şartlarına uygun kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkiler (gladiçya, sabin ardıcı, konik ladin, sapsız meşe vb. gibi) tercih edilmeli.

-Sulama, verimli yöntemler ile buharlaşmanın az olduğu saatlerde yapılmalı. Mümkün mertebe yağmur suyu, gri su, arıtılmış atık su vb. kullanılmalı.

-Park, bahçe, cami gibi kamuya açık alanlarda su boşa akıtılmamalı

-Süs havuzları kontrollü şekilde doldurulmalı, suyun çevrimi gerçekleştirilmeli.

-Oto yıkama işletmelerinde su kullanımı kontrol altına alınmalı. Araçlar su verimliliği sağlayan yöntemler ile temizlenmeli.

-Basınçlı duş başlığı, tasarruflu musluk ucu aparatı (perlatör), sensörlü musluk, tasarruflu rezervuar gibi su verimliliği sağlayan cihaz ve ekipmanlara yönelinmeli.

-Turizm tesislerinde tuvalet, lavabo ve banyolarda sızıntılar onarılmalı, düzenli bakım yapılmalı.

-Endüstriyel işletmelerde tesis içinde veya proseslerde kullanılan nispeten temiz sular, altyapı değişikliği gerektirmeyen alanlarda yeniden değerlendirilmeli.

-OSB şebekelerinde ve tesis içi hatlarda sızıntılar engellenmeli, su kullanımları kayıt altına alınarak düzenli olarak izlenmeli.

-Tarımda gece sulamasına ağırlık verilmeli. Basınçlı sulama sistemleri tercih edilmeli. Sulama zaman aralıklarına özen gösterilmeli.

-İklim değişikliği etkileri, suyun verimli kullanılmasının önemi ve gerekliliği konularında vatandaşın farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli. Bu konuda bilgilendirici afişler, ortak kullanım alanlarına kalıcı olacak şekilde yerleştirilmeli.