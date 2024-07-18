Tarım ve Orman Müdürü Yavuz: Aromatik bitkiler Şile'nin tarımsal potansiyelini artırıyor

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, aromatik bitkilerin, üzümsü meyvelerin özellikle pastacılık, gıda takviyesi alanında, ilaç sanayinde ve birçok başka alanda kullanıldığını söyledi.

Bölgedeki küçük ölçekli ve engebeli arazilerin imar baskısından kurtulması, yetiştiricinin birim alanından maksimum verim alabilmesi ve getirisinin yüksek olması açısından tıbbi aromatik bitkilerin ve üzümsü meyvelerin çok önemli olduğunun altını çizen Karaca, Şile bölgesinde üretim şartlarının çok daha uygun olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin ilk ve tek tıbbi aromatik bitki ve tarımsal kalkınma kooperatifinin Şile'de kuruldu"

Karaca, Türkiye'nin ilk ve tek tıbbi aromatik bitki ve tarımsal kalkınma kooperatifinin Şile'de kurulduğuna işaret ederek, "Burada eski keten, ada çayı, kekik, biberiye gibi birçok bitkinin ekimini gerçekleştiriyorlar ve doğadan toplama da yapıyorlar. Bu kooperatif ayrıca bu bitkilerin ekstraksiyon ve yağ çıkarmayla ilgili cihazları teşvik ediyor ve ilimizdeki üreticilere destek veriyor." diye konuştu.

Şile'de aronya ile ilgili de bir proje uyguladıklarını belirten Karaca, aronyanın çalı bitkileri arasında yer aldığını ve mavi yemiş bitkisinin Türkiye'de en fazla üretimi yapılan illerinden birinin İstanbul olduğunu dile getirdi.

Karaca, "İstanbul, tarihi kültürü ve finans merkezi olmasının yanı sıra tarım alanında da büyük öneme sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak ve kırsaldaki insanların burada kalmasını sağlamak adına tıbbi aromatik bitkiler önem arz ediyor." dedi.

"İstanbul'da sürdürülebilir pazar potansiyeli mevcut"

Sürdürülebilir tarım ve çevre dostu üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik, yaptığınız işin devamının getirilmesi anlamına gelir. Bizim amacımız, ürettiğimiz ürünlerin pazarlanabilir olması ve üreticinin belli bir gelir elde etmesidir. İstanbul'da sürdürülebilir pazar potansiyeli mevcut ancak üretici bulma konusunda bazen zorlanabiliyoruz. Üreticiyi bulduktan sonra bu tür projelerle her çiftçinin yeterli gelir elde etmesini sağlamak önemlidir. Şu anda Şile'de ada çayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin ekimine 3-5 dekarla başladık ve bu miktar sürekli artıyor. Bölgede oluşacak sinerjiyle bu bitkilerin bilinirliği artacak ve bu alanda çalışmak isteyen birçok insan Şile'ye geri dönecek."

"Aromatik bitkiler birçok alanda kullanılıyor"

Karaca, aromatik bitkilerin kimyasal ilaçlardan kaçınan insanlar için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Salgınla birlikte gıda takviyelerinin ve doğal ürünlerin önemi artmıştır. Bu bitkilerin kullanıldığı birçok alanda, gıda takviyesinden kozmetiğe tutun da sağlık alanında kullanımı bulunmaktadır ve ithalata dayalı olan bu alanlarda yerli üretimin artırılması cari açığa olumlu katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şile Tarım ve Orman Müdürü Kemal Benli de tıbbi aromatik bitkilerden üzümsü meyvelere kadar birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.

Benli, katma değeri yüksek, inovatif alternatif ürünlerin yetiştirilmesine hem önem verdiklerini hem de çiftçileri bu yönde yüzde 100'e yakın hibe oranlarıyla desteklediklerini söyledi.

"Çiftçinin birim alandan yüksek gelir elde edeceği projelere devam ediyoruz"

Müdürlük olarak çiftçilere teknik ve idari destek sağladıklarını belirten Benli, şunları kaydetti:

"Ziraat mühendislerimiz, üreticilerimizin yanında olarak sağlıklı ve verimli ürünler elde etmelerini sağlıyor. Bu şekilde hem çiftçimize hem de yöre halkımıza alternatif katma değeri yüksek ürünleri göstermeyi, bunlardan gelir elde etmeyi ve bu yönde çiftçilik yapmaya devam etmelerini sağlamayı amaçladık. Bugün görüyoruz ki herkes memnun. Toplayıcı ve üretici memnun ve katma değeri yüksek bir ürün olduğu için geliri de yüksek olduğundan çiftçimiz de memnun. Biz de bu yönde değişik projeler yaparak çiftçinin birim alandan yüksek gelir elde edeceği projelere devam ediyoruz."

Benli, tıbbi aromatik bitkilerin ülke ekonomisine katkısının çok fazla olduğunu ve birim alanda yüksek gelir elde ettiklerinin altını çizerek, "Tıbbi aromatik bitkiler küçük alanlarda yüksek gelir elde etmek isteyenlerin üretmesi gereken ürünlerdir. Büyük alanlarda tahıl grubu üretilir. Tıbbi aromatik bitkilerden yüksek gelir elde ediyoruz ve çiftçilerimizin bu yönde ülke çiftçiliğine devam etmelerini sağlıyoruz." dedi.