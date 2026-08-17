Tarım ve turizmi tehdit eden mikroplastik kirliliği uluslararası platformlara taşınıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Mikroplastiklerin gemilerle taşındığı yönündeki iddiaların ise araştırıldığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Akdeniz kıyılarımızda gözlenen plastik ve mikroplastik kirliliğini yakından takip ediyor, denizlerimizin ve kıyılarımızın korunması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Şahin, Kaleiçi Yat Limanı’nda, kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin de katılımıyla, Akdeniz kıyılarını tehdit eden mikroplastik kirliliği konusunda bilgi verdi. Antalya kıyılarını tehdit eden mikroplastiklere karşı yürütülen deniz yüzeyi temizliği ve deniz kirliliğiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Şahin, şunları kaydetti: “Akdeniz kıyılarımızda gözlenen plastik ve mikroplastik kirliliğini yakından takip ediyor, denizlerimizin ve kıyılarımızın korunması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bakanlık olarak plastik kirliliğini yalnızca kıyılarımıza ulaşan atıklardan ibaret görmüyor, kirliliği kaynağından taşınım yollarına, havzalardan deniz ekosistemine kadar bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Türkiye Çevre Ajansı ile Akdeniz’de deniz yüzeyinde ve kıyılarımızda biriken plastik atıklara yönelik temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”

Denizde 325 bin ton çöp toplandı

Deniz süpürgesiyle başta plastik parçaları olmak üzere ambalaj atıkları, köpük, odunsu materyaller ve diğer yüzer katı atıkların toparlanarak kontrollü şekilde deniz ortamından uzaklaştırıldığını ifade eden Vali Şahin, şöyle devam etti: “İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplandı. Sıfır Atık Mavi girişimiyle de denizlerimizde sürekli temizlik yapıyoruz. Bugüne kadar denizlerden 325 bin ton çöp topladık. Akdeniz’imizi, kıyılarımızı ve tüm denizlerimizi plastik kirliliğinden korumak için hem kaynağından önlemeye hem de sahada temizlemeye devam edeceğiz. Mavi Vatanımızı korumak için teyakkuz halindeyiz. Karasal tesislerde de gece gündüz baskın denetimler yapılıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri başta Alanya Konaklı sahili, Kleopatra Plajı, Payallar Sahili, Avsallar sahili, Kumluca ve Kemer Phaselis sahili olmak üzere ilimiz sahillerinde parçalanmış plastik atıkların bulunduğu ve buna bağlı kirlilik oluştuğuna yönelik şikayetler üzerine denetim ekiplerimizce öncelikle kirliliğin kaynağından tespitine yönelik saha çalışmalarına başlanmıştır. Plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca izinsiz olarak faaliyet gösterdiğinden şüphe duyulan, merdiven altı işletmelere baskın denetimler yapılmıştır.”

Atık su arıtma tesislerinin giriş yapılarının kontrol edilmesi ve plastik kırıntı atıklarının tespit edildiği bölgelerde, hat boyunca takibinin yapılarak kaynakların tespit edilmesinin istendiğini belirten Vali Hulusi Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlimizde bulunan merkezi atık su arıtma tesislerinin denetim amaçlı numune alımı işlemlerimiz de devam etmektedir. Numuneler inceleniyor. Plastik kırıntılarının preslenerek levha haline getirildiği, bu levhalarla eşya taşımaya yönelik palet üretiminin yapıldığı, bu işlemin Ankara, Konya ve Aydın illerimizde yapıldığı yönünde duyumlar alınmıştır. Ayrıca gemi taşımacılığında kullanım durumuna ilişkin ise liman tesislerimizde inceleme ve denetimlerimiz sürmektedir.”

29 ırmak kirlilikten korunacak

Teknelerden kaynaklanan kirliliklerle ilgili İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlıklarından oluşan komisyonun Kemer G-Marina, Alanya Limanı ve Alanya Balıkçı Barınağı’nda denetim ve incelemeler gerçekleştirdiğini anlatan Vali Şahin, 29 ırmağın kirlilikten korunacağını söyledi.

Deniz Çöpleri İl Eylem Planı (2025–2030) çerçevesinde dere ağızlarında bariyer sisteminin kurulduğunu anlatan Antalya Valisi Hulusi Şahin, şunları kaydetti: “Deniz çöplerinin önemli bir bölümü akarsularla denize taşınıyor. Akarsu ağızlarında atıkların denize ulaşmadan tutulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesinde Acısu ve Akçay akarsularında atık toplama bariyerleri kurdu. Bu bariyer uygulamalarını artırarak devam ediyoruz ve 29 büyük ırmağımızda tamamlayacağız. Bu konuda da bir komisyon oluşturduk.”

Akdeniz'deki kirliliğin ana unsuru plastik atık

Antalya kıyılarında biriken söz konusu kirliliğin kaynağında, Türkiye'nin Avrupa'dan gerçekleştirdiği yüksek tonajlı ithalat atıkları yer alıyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2024 verilerine göre Türkiye, Avrupa Birliği'nden yılda 12,25 milyon ton genel atık ithal ediyor. Büyük kısmı ağır sanayi için getirilen hurda metal, kağıt ve camdan oluşan bu genel atık miktarı, 2014-2024 yılları arasındaki on yıllık dönemde toplam 118,7 milyon tona ulaştı. Büyük çoğunluğu ağır sanayide yeniden geri dönüşüm imkanı bulurken, plastik atıklar ise denizlere karışıyor. Akdeniz'deki kirliliğin ana unsurunu ise bu toplamın içindeki plastik atıklar oluşturuyor. Greenpeace'in Haziran 2026 raporu, 2025'te Türkiye'ye ihraç edilen plastik atık miktarının 503 bin tona ulaşarak rekor kırdığını ortaya koyuyor. The Guardian'ın Ağustos 2026 tarihli araştırmasına göre ise yalnızca İngiltere'nin 2025'te gönderdiği 139 bin ton plastik atığın yüzde 13'ü doğrudan Adana'daki tesislere sevk edildi. Plastik atık ithalatı bu yılın ilk 6 ayında 400 bin tona yaklaştı ve uzmanlar mevcut artış trendiyle bu yıl yeni bir rekor kırılmasının beklendiğini belirtiyor.