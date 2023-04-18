Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara 1 milyar lira hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

2022-2023 Dönemi Ekonomik Yatırımlardan yararlanacak projeleri duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 başvuru döneminde 70 ilde 478 adet proje toplam 1 milyar liradan fazla hibe desteği almaya hak kazandı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve 2006 yılından beri 5 yıllık dönemler halinde aralıksız uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nda yer alan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklemesi doğrultusunda, yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Hibe desteği ile doğal kaynaklar ve çevre gözetilerek kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi de programın hedefleri arasında yer alıyor.

478 adet proje hibe desteğine hak kazandı

Program için 9 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvuru değerlendirme süresi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 il için 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Diğer 70 il için ise 28 Şubat'ta sona ermişti.

Söz konusu 70 ilde kabul edilen başvurular, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Merkez Proje Değerlendirme ve Bütçe Belirleme Komisyonunda değerlendirilerek, toplam 478 adet proje asıl

listeye alınarak hibe desteğine hak kazandı. Diğer başvurular ise yedek olarak belirlendi.

Yapılan değerlendirmede, hibeye esas proje tutarı alt limiti 1 milyon TL, üst limiti ise; yeni tesis niteliğinde 7 milyon TL, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde 5 milyon TL, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde 4 milyon TL olan başvurulardan uygun bulunanlar kabul edildi.

Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon 827 bin TL tutarındaki 478 yatırım projesine, toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

Konya ilk sırada

Açıklamada verilen bilgiye göre, programdan 21 yatırımcı ile en çok Konya yararlandı. Bu ili 17 yatırımcı ile Kayseri, 16 yatırımcı ile Ankara ve İzmir, 15 yatırımcı ile Mersin takip etti. Destek tutarına göre programdan en çok faydalanan il 41,6 milyon TL ile yine Konya olurken, 34,5 milyon TL ile Ankara, 31,8 milyon TL ile İzmir, 31 milyon TL ile Kırşehir ve 29,6 milyon TL ile Kayseri ilk beş arasında yer aldı.