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Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde yürütülen tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
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Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, mücbir sebepler hariç, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

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