Tarımda aylık düşüş, sebzede yıllık sert yükseliş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,99 azalırken yıllık bazda yüzde 12,93 arttı. Yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

TÜİK'in Eylül 2026 dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre, Tarım-ÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,03, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,64 yükseldi. Endeks 1.092,80 seviyesinde gerçekleşti.

Tarımın üç sektöründe de aylık fiyatlar geriledi

Eylülde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde fiyatlar yüzde 1,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,75 geriledi.

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise aylık düşüş yüzde 9,93 oldu.

Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar aylık yüzde 0,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1 arttı. Çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 8,37 düşüş kaydedildi.

Sebze fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 61'in üzerinde

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda gerçekleşti.

Ana gruplarda yıllık fiyat artışı tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 33,87, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 34,19 oldu.

Çok yıllık bitkisel ürünlerin fiyatları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,30 azaldı.

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yıllık artış yüzde 28,55, balıkçılık ürünlerinde ise yüzde 13,78 olarak kaydedildi.

Aylık fiyat düşüşünde tropikal meyveler ilk sırada

Eylül ayında alt gruplar arasında aylık fiyat düşüşünün en yüksek olduğu kategori, yüzde 14,69 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Tarım-ÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre artışı yüzde 30,64 olurken bu oran ormancılık ürünlerinde yüzde 39,72, balıkçılık ürünlerinde yüzde 38,62 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 36,76 olarak gerçekleşti.