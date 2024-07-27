Tarımda GES kullanımı kesintisiz sulama ve enerji verimliliği sağlıyor

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini kapsamında şebeke bağlantısı olmayan sulama sistemlerinde GES kullanımı, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun geçen haftaki gündem maddeleri arasında yer aldı.

Sulama tesislerinin enerji ihtiyacının, içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak GES'ten karşılanmasına yönelik çalışmalar ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edildi.

"Güneş enerjisi sistemleri enerji ve su kaynaklarının doğru kullanılmasına imkan sağlayacak"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine, tarımsal sulamada kullanılan şebeke elektriği yerine, uzaktan erişim cihazlarıyla kontrol ve takip edilebilen güneş enerjisi sistemlerinin tercih edilmesinin enerji ve su kaynaklarının doğru kullanılmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Sarvan, GES'li tarımsal sulama sistemleri ile kesintisiz sulama yapılabileceğini vurgulayarak, "Tarımda kullanılan GES'lerle kuyu, akarsu ve havuz gibi kaynaklardan su iletimini sağlayan motorların elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanıyor. Söz konusu sistemler, solar sulama sistemleri olarak da adlandırılır. Bu sistemler, damlama, yağmurlama ve salma su grubu sistemlerinde kullanılabiliyor." diye konuştu.

GES'li sulama, yatırım maliyetini 5 ayda karşılıyor

İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı şehirlerde tarlaların kesintisiz sulandığına, bilinçsiz ve yanlış sulama uygulamalarının kaynakların hızla tükenmesine yol açtığına işaret eden Sarvan, "Şirketimiz, 2023 itibarıyla 3 bin 300'den fazla sulama sondajını güneş enerjisiyle buluşturdu. Yıl sonuna kadar 5 bin 500'den fazla sulama motorunun güneş enerjisiyle çalışması bekleniyor ancak GES kurulumunda çiftçilerimiz ilk yatırım finansmanını sağlamada güçlük yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Sarvan, toplam 15 beygir gücü (hp) kapasitesinde pompa referans alınarak yapılan hesaplamalara göre, jeneratör kullanılan bir tesiste GES tercih edilmesinin yatırım maliyetini 5 ayda, şebeke elektriği kullanılan tesiste ise 4 yılda amorti edebildiğini anlattı.

Çiftçilerin ilk kurulum maliyetini karşılamakta zorluk çektiğini ve ödeme konusunda uzun vadeli finansman seçeneklerine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Sarvan, şunları kaydetti:

"Çiftçilere özel uzun vadeli finansman desteği verilmeli, devletimiz tarafından verilen hibe ve teşviklerin kolaylaştırılması sağlanmalı. Zirai kredilendirme başvurularında marjinal arazi şartının aranmaması ve bu başvurularda kullanılan ürünlerin üretici tarafından garanti kapsamına alınan birinci sınıf malzeme olması önem arz ediyor. Tarımsal tüketim maksatlı GES'lerde mahsuplaşma koşullarının esnetilmesi çözüm olabilir. Ayrıca tarımsal amaçlı fazla üretilen enerjinin konutlarda kullanmak üzere mahsuplaşmaya imkan verilmesi ve üretilen enerjinin yılın belli bir gününde o güne ait alım bedeli tutarı ile şebekeye satışının yapılabilmesi çiftçilere esneklik kazandırabilir."