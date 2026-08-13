Tarımda üretici fiyatları yükseldi: En sert artış sebzede

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Tarım-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,31 arttı. Endeksteki yıllık artış ise yüzde 18,81 olarak gerçekleşti.

Sektörler bazında değerlendirildiğinde, temmuzda bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış kaydedildi.

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 düşüş görülürken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ile balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış gerçekleşti.

Ana gruplar içerisinde tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık yüzde 0,62 düşüş görüldü.

Çok yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar yüzde 8,33 artarken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,67 yükseliş kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 84,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.