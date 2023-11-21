Tarımda yenilenebilir enerjiye 2,8 milyar lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektöründe yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması için sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

​​​​​​​Küresel ısınma, pandemi ve savaşlardan kaynaklı birçok ülkenin üretim ve tedarik zincirinde sorunlar yaşadığına dikkati çeken Yumaklı, Türkiye’nin bu süreci başarıyla yürüttüğünü vurguladı.

Küresel ısınmanın iklim değişikliğini gündeme getirdiğinin altını çizen Yumaklı, tarımın iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden olduğunu ve "iklim dostu" tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Tarımsal üretimde öncelikli hedeflerinin, sürdürülebilir ve güvenilir gıda arzını sağlamak olduğunu belirten Yumaklı, "Bu amaçla tarımda verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılması, minimum girdi kullanımı, gıda güvenliği, doğal kaynakların ve çevrenin korunması gibi temel konularda teknolojik gelişmelerden faydalanarak tüm iş ve işlemlerimizin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için son 20 yılda önemli adımlar attık. Bu kapsamda tarımda yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması konusuna ayrı önem veriyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerjinin önemli bir araç olduğuna işaret ederek, bu kaynakları tarımda kullandıklarını bildirdi.

“Alternatif kaynakların kullanılması önceliklerimizdendir”

Bakanlık olarak konuyu sürdürebilirlik perspektifinden bütün boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti: "Toprak, su ve doğal kaynaklarımızın korunması, verimliliğin artırılması ve üretim alanlarında su potansiyeline uygun ürün desenlerini oluşturulması, bu konudaki çalışmalarımızın ana çerçevesini oluşturuyor. Alternatif kaynakların kullanılması önceliklerimizdendir. Bakanlık olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın teşvik ediyor ve destekliyoruz. TKDK ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji tesisleri için hibe veriyoruz. Tarım sigortaları kapsamında yenilebilir enerji kullanan sigortalılara ek indirimler yapıyoruz. Yeni teknolojilerin kullanıldığı sistemleri de destek kapsamına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yumaklı, kendi enerjisini üretebilen tarımsal tesislerin sayısının daha da artırması için gereken adımları attıklarına ifade ederek, "Böylece maliyetleri azaltarak sürdürebilirliğe katkı sağlıyoruz. Bütün üreticilerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalarını istiyoruz. Biz de Bakanlık olarak daima onların yanında olacağız." diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun bugüne kadar kırsal alandaki 1191 yenilenebilir enerji projesine 2,4 milyar lira hibe desteği sağladığını, bu hibelerle kırsalda 4,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini aktaran Yumaklı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından da 968 projeye 413 milyon destek sağlandığını söyledi.

Yumaklı, tarımda yenilenebilir enerji kullanılması için desteklerin devam edeceğini belirterek, "Bu zamana kadar tarımda yenilenebilir enerji projelerine TKDK ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü aracılığıyla toplamda yaklaşık 2,8 milyar lira destek sağladık." dedi.