Tarımda yön birliği bozuluyor

Küresel tarım emtia piyasaları 2026 yılına, yılın ilk çeyreğinde fiyatların ürün bazlı ayrışacağı bir görünümle giriyor. Güçlü arz ve yüksek stokların öne çıktığı buğday piyasasında aşağı yönlü baskı sürerken, mısır ve soya fasulyesinde talep dinamikleri ve teknik göstergeler daha farklı fiyat hareketlerine işaret ediyor. 2025/26 sezonuna ilişkin üretim ve stok verileri, sert dalgalanmalardan ziyade seçici fiyatlamaların öne çıkacağı bir dönemi işaret ediyor.

Buğdayda küresel üretimin 2025/26 sezonunda yaklaşık 829 milyon tonla rekor seviyeye ulaşması beklenirken, CBOT’ta soya fasulyesi fiyatları 2025’i ticaret gerilimlerine rağmen 10,5 dolar civarında tamamladı. Mısır fiyatları ise yaz aylarında görülen 3,72 dolar seviyesinden toparlanarak 4,50 dolara yaklaştı.

Teknik analizler 2025’in sonlarında tahıllarda ortaya çıkan ayrışmanın ocak-mart döneminde devam edeceğini gösteriyor. Reuters tarafından yapılan analizde 2026’nin ilk çeyreğinde mısır fiyatlarının yukarı yönlü hareket edebileceğini, buğday fiyatlarında geri düşüş görülebileceğini ve soya fasulyesi fiyatlarında 11 doların altında konsolidasyona işaret ediyor.

MISIR

4.97 $ direncini test edebilir

Vadeli işlemleri, talebin piyasanın beklediğinden daha hızlı bir şekilde yeniden ortaya çıkması ve arzın daralmasıyla birlikte, Mayıs ayı zirvelerine yakın seyrederek, kile başına 4,45 dolar civarında istikrar kazandı. Teknik analizlere göre yılın ilk çeyreğinde fiyatlar 4.62 dolardaki direnci kırma ve 4.97 dolara çıkma şansına sahip. Eğer bu nokta da aşılırsa 6.24 seviyesinin hedef haline gelebileceği belirtiliyor. 4.23’te ise önemli bir destek bulunuyor ve burasının aşağısına gidilmesi halinde ise 3.61-4.0 dolar aralığına varan satışların gelebileceği uyarısı yapılıyor.

BUĞDAY

4.93 $ seviyesine geri çekilebilir

ABD’de kurak hava endişelerinin fiyatları desteklemesiyle buğday vadeli işlemleri, bir haftadan uzun süredir en yüksek seviyelerine yakın seyrederek, kile başına yaklaşık 5,15 dolar civarında işlem görüyor. Teknik görünüm ise ilerleyen dönemde fiyatta geri çekilmeye işaret ediyor, Yılın ilk çeyreğinde fiyatların 4.93 dolar desteğine doğru düşebileceği belirtiliyor. Buranın kırılması fiyatların 3.59-+4.28 bölgesine doğru satışlarla karşılaşmasına neden olabilir. Genel görünümün düşüş eğilimli olduğu vurgulanıyor. Ancak ibrenin yukarı dönmesi halinde fiyatların 5.50 dolara çıkması ve buranın aşılması durumunda 5.92 doların hedefl enmesi mümkün olabilir.

SOYA FASULYESİ

11 $ seviyesinin altında konsolide olabilir

USDA’nın Ocak ayı WASDE raporu öncesinde pozisyon alan yatırımcılar nedeniyle, geçen yılın sonlarından bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrederek kile başına 10,50 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatlar, Çin’in ABD soya fasulyesi alımlarının devam etmesiyle destekleniyor. Ancak teknik analizler fiyatlarda yılın ilk çeyreğinde konsolidasyon sinyali veriyor. Fiyatların 11.07 doların altında konsolide olabileceği ve 9.44 dolara doğru geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Burası aşağı doğru kırılırsa fiyatların 7.42 dolara doğru gevşeyebileceği fakat yukarı yönlü kırılmada 12.70 dolara hareket edebileceği belirtiliyor.