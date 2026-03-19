Tarımsal girdi artışı ocakta yüzde 3,86

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,47 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,58 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,01 yükseliş görüldü.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Ocakta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar, yüzde 18,07 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,47 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 43,74 ile veteriner harcamaları, yüzde 37,9 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük ve 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Ocakta bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 1,14 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 1,6 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 13,28 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 10,54 ile veteriner harcamaları olarak hesaplandı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Yıllık %)

2025 Ocak 30,49

2025 Şubat 28,92

2025 Mart 29,73

2025 Nisan 30,12

2025 Mayıs 31,80

2025 Haziran 33,88

2025 Temmuz 34,22

2025 Ağustos 34,09

2025 Eylül 34,60

2025 Ekim 33,66

2025 Kasım 34,24

2025 Aralık 33,15

2026 Ocak 30,59