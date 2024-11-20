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Tarımsal girdi fiyatı yüzde 31,83 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) aylık yüzde 1,77, yıllık yüzde 31,83 arttı.

Haber Merkezi
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Tarımsal girdi fiyatı yüzde 31,83 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,52 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,58 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,87 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,71 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 45,28 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,12 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,10 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

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