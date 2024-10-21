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Tarımsal girdi fiyatı yüzde 33,25 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 1,39, yıllık bazda ise yüzde 33,25 arttı.

Haber Merkezi
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Tarımsal girdi fiyatı yüzde 33,25 arttı
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Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,15 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,75 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 48,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

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