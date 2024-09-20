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Tarımsal girdi fiyatları 3 aydır geriliyor

Temmuzda tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 41,60 arttı. Tarım-GFE’nin artışı son 3 aydır yıllık bazda geriliyor.

Haber Merkezi
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Tarımsal girdi fiyatları 3 aydır geriliyor
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Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,65 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti.

Mayıs ayında yüzde 53,08 olan Tarım-GFE, haziranda yüzde 47,56 olmuştu. Tarım-GFE'de 3 aydır artışın gerilediği görüldü.  

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 53,06 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,37 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

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