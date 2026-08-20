Tarımsal girdi fiyatları haziranda geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,92 geriledi.

Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,92 arttı. Yıllık artış yüzde 32,06 olurken, 12 aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 34,02 olarak gerçekleşti.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde düşüş

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 1,20 azaldı. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 0,93 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksindeki artış yüzde 33,88 oldu. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 21,49 yükseldi.

En yüksek yıllık artış gübrede

Alt gruplar arasında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu kalem yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bu grubu yüzde 34,40 ile diğer mal ve hizmetler izledi.

Yıllık artış hayvan yeminde yüzde 31,86, tohum ve dikim materyalinde yüzde 31,44, enerji ve yağlayıcılarda yüzde 31,21 olarak kaydedildi.

Haziran ayında en yüksek aylık artış yüzde 3,88 ile bina bakım masraflarında gerçekleşti. Veteriner harcamaları yüzde 3,32, enerji ve yağlayıcılar yüzde 2,61, gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 2,10 geriledi.