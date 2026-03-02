  1. Ekonomim
Tariş Üzüm Birliği yıllık sirke üretimini 40 milyon litreye çıkardı

Tariş Üzüm Birliği, iştiraklerine yönelik sürdürdüğü modernizasyon çalışmaları kapsamında sirke tesislerine yaptığı yatırımla yıllık sirke üretim kapasitesini 40 milyon litreye çıkardı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, sirke tesislerine 35 milyon lira ek yatırım gerçekleştirildi. Yatırımla yıllık sirke üretim kapasitesi 40 milyon litreye ulaşırken, üretim sürecinde yüzde 10 tasarruf sağlandı. Ayrıca, toplam üretim içindeki markalı ürün payı da yüzde 5'ten yüzde 15'e yükseldi.

TARİŞ Üzüm Birliğinin belirlenen hedefler doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüğü bildirildi.

