TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı

Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ), 2025–2026 üretim sezonuna ilişkin zeytinyağı alım fiyatlarını duyurdu. Açıklanan yeni tarifeye göre, asit oranına göre farklı fiyatlandırmaya gidildi.

Buna göre TARİŞ, 0,3 asit yemeklik zeytinyağı için kilogram başına 320 lira, 0,5 asit için 310 lira, 0,8 asit için 305 lira ve 1 asit oranındaki yağ için ise 280 lira alım fiyatı belirledi. Yapılan artışla birlikte yemeklik zeytinyağının kilogram fiyatı 305 liraya yükselmiş oldu.

TARİŞ tarafından açıklanan zeytinyağı fiyatları şu şekilde;

Yemeklik zaytinyağı;

• 0,3 asit 305 TL,

• 0,5 asit 295,

• 0,8 asit 290 TL,

• 1 asit 265 TL,

• 1,5 asit 245 TL,

• 2 asit 225 TL.

Naturel sızma zeytinyağı fiyatları;

• 0,3 asit 295 TL,

• 0,5 asit 285 TL,

• 0,8 asit 280 TL,

• 1 asit ham yağ ise 202 TL.