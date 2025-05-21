  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans!
Takip Et

TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans!

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, üreticilere hem sevindirici bir haber verdi hem de önemli uyarılarda bulundu. Şen, son üç yıldır düzenli olarak kooperatiflere üzüm teslim eden ortaklara, Kurban Bayramı öncesinde 30 bin TL bayram avansı verileceğini açıkladı. Ödemelerin haziran ayı başında yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans!
Takip Et

TARİŞ Üzüm Birliği ve TARİŞ Alaşehir Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen ve üzümde kalıntı sorununun ele alındığı toplantı, Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

"Pazar elimizden kaymasın"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ferhat Şen, son 3 yılda düzenli olarak Kooperatife üzüm teslim eden üreticilere haziran ayı başında Kurban Bayramı öncesinde 30 bin TL avans verileceğini söyledi. Şen, bayram öncesi verilecek avansın müjdesini verdikten sonra kalıntı konusunda üreticileri uyardı. Kalıntının, dış pazarlarda Türk üzümünün itibarını zedeleyebileceğine dikkat çeken Şen, üreticilerden ruhsatsız ilaç kullanmamalarını ve kalıntısız ürün üretimine azami özen göstermelerini istedi.

"Pazar elimizden kayıyor"

Şen, "Alıcı ülkeler kalıntı ve yasaklı maddeler konusunda çok hassas davranıyor. Azalan pazarlarımızı tamamen kaybetmemek adına üreticilerimizi uyarıyorum. Pazar elimizden kayıyor. Bu yüzden işletme kapasitemizi artırdık. Pestisit ciddi bir sorun. Çalışmalarımız devam ediyor. Kooperatiflerimize laboratuvar kazandıracağız. Zorlanıyoruz ama birlikte başaracağız" dedi.

"Emekleri heba etmeyelim"

Toplantıya katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Öztürk, yasaklı aktif maddelerin kullanımı halinde ürünlerin imha edileceğini hatırlatarak, "Alıcı ülkeler artık kalıntı konusunda teyakkuzda. Üreticilerimiz ve bayilerimiz daha hassas olmalı. Bakanlığın kesin talimatı var; yasaklı madde bulunan bağların üzümleri imha edilecek. Yasaklı ürünler sürekli güncelleniyor. Bu konuda bilgilenmek şart. Sağlık hem üreticinin hem tüketicinin hakkı. Türk üzümü dünyada en kaliteli ve pahalı olarak satılıyor. Bu emeği heba etmeyelim. Buradaki üreticiler, burada olmayanlara da bilgi aktarmalı." diye konuştu.
Toplantıda ayrıca yaş sebze ve meyve ihracatçıları Ali Uçak ve Cengiz Balık da söz aldı. Uçak ve Balık, dünya pazarındaki payın korunması için kalıntısız ve temiz üretimin şart olduğunu, aksi takdirde tüm sektörün zarar göreceğini belirtti.

Net UYP 270,1 milyar dolar açık verdiNet UYP 270,1 milyar dolar açık verdiEkonomi

 

BM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şartBM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şartKüresel Ekonomi

 

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladıSSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladıEkonomi

 

Ekonomi
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
İŞKUR'dan yılın ilk dört ayında 25 bin kişiye iş ve kariyer desteği!
İŞKUR'dan yılın ilk dört ayında 25 bin kişiye iş ve kariyer desteği!
İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Zorlu AVM için çarpıcı iddia
İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Zorlu AVM için çarpıcı iddia
Türk Eximbank'tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Türk Eximbank'tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı
Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı
TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak! Hedef tahminler değişecek mi?
TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak!