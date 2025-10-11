  1. Ekonomim
  TARSİM, çiftçilere 2.5 milyar liralık kuraklık tazminatı ödemesi yaptı
TARSİM, çiftçilere 2.5 milyar liralık kuraklık tazminatı ödemesi yaptı

TARSİM, köy bazlı verim sigortası çerçevesinde 2025 yılında kuraklıktan etkilenen çiftçilere yaklaşık 2.5 milyar lira tazminat ödemesi yaptı.

TARSİM, çiftçilere 2.5 milyar liralık kuraklık tazminatı ödemesi yaptı
Tarım sektöründe ürünlerin sigorta kapsamına alınması, hem üreticiler hem de tüketiciler için hayati bir rol oynuyor.

Bu doğrultuda, Türkiye'de tarım sektörünü etkileyebilecek risklerin güvence altına alınması amacıyla sigorta sistemi yasal bir çerçeveye kavuşturularak 2005 yılında hayata geçirildi.

Tarımda sigorta havuzu TARSİM tarafından yürütülüyor

Kanun kapsamındaki risklerle ilgili yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilerek yaygınlaştırılması amacına yönelik bir sigorta havuzu kuruldu. Bu havuza ilişkin tüm iş ve işlemler TARSİM tarafından yürütülüyor.

Çiftçi ve yetiştiricilere gelir koruma sigortaları uygulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, TARSİM tarafından bitkisel ürün, sera, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, su ürünleri hayat, ipek böceği, köy bazlı verim, kümes hayvanları hayat, arıcılık ve gelir koruma sigortaları uygulanıyor.

Kuraklıkta 2.5 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı

Köy bazlı verim sigortası çerçevesinde, Bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan ve sigortalanmış buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği ürününde köy genelinde kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağışın neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınıyor.

Bu kapsamdaki ürünler için eksperler tarafından referans parsellerde saha incelemesi, verim tespitleri yapılıyor ve ilgili üründe köyün verim değeri tespit ediliyor.

Söz konusu sigortayla, kuraklık dolayısıyla bu yıl yaklaşık 2.5 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı.

Çiftçiler TARSİM'e nasıl başvurabilir?

TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenleniyor.

Öte yandan, bitkisel ürün sigortalarının ve sera sigortalarının devlet prim desteği yüzde 50, don teminatı için yüzde 67, gelir koruma sigortasında yüzde 60 ve köy bazlı verim sigortasında yüzde 70 olarak uygulanıyor.

Sigorta branşlarında tarife ve talimatlarda belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla poliçe primi üzerinden farklı indirim oranları uygulanıyor. Tüm sigorta branşlarında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 5 peşin ödeme indirimi, sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 40 ve altında olması halinde poliçe primi üzerinden yüzde 5 genç çiftçi indirimi yapılıyor. Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halindeyse yüzde 10 indirim yapılıyor. Engelli, şehit ve gazi yakınlarına ve sözleşmeli üretim kapsamında da çeşitli indirimler uygulanıyor.

