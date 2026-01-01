“Tasarrufla büyüdük, yatırımla geleceği hazırlıyoruz”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 2025’in son meclis toplantısını gerçekleştirdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2025 yılı için 719 milyon lira olarak planlanan bütçede yaklaşık yüzde 20 tasarruf sağlandığını belirterek, 2026 bütçesinin ise güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak 878,5 milyon lira olarak belirlendiğini, aidat ve hizmet bedellerinin enflasyon oranında sabit tutulduğunu söyledi. 2025 yılı boyunca meslek komitelerinin 900’ün üzerinde toplantı gerçekleştirdiğini belirten Burkay, bu toplantılardan 600’ü aşkın karar çıktığını ve bu kararların TOBB, ekonomi yönetimi ve bakanlıklarla istişare edilerek hayata geçirildiğini söyledi.

Lojistik teknopark’ın temeli atılacak

Nefes Kredisi’nden ihracatçıların döviz dönüşüm desteklerine, vergi düzenlemelerinden finansmana erişime kadar pek çok başlıkta iş dünyasının yükünü hafifleten düzenlemelerin bu dönemde sağlandığını kaydetti. BTSO’nun girişimleriyle KOBİ tanımında önemli bir değişikliğe gidildiğini hatırlatan Burkay, yıllık net satış hasılatı veya bilanço üst limiti 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarılarak çok daha fazla firmanın desteklerden yararlanmasının önünün açıldığını ifade etti. Burkay, BTSO’nun insanı merkeze alan, değişimi doğru okuyan ve Bursa’nın potansiyelini geleceğe taşıyan 60’tan fazla stratejik projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Sanayide güçlü kalmanın yolu üretimin niteliğini artırmaktan geçiyor” dedi.

Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB’ın kurulduğunu söyleyen Burkay, “TEKNOSAB’da yüksek katma değerli üretimi teşvik eden güçlü bir üretim ve ihracat ekosistemi oluşturduk. Dört yıl gibi kısa bir sürede altyapısı tamamlanan bölgede bugün yaklaşık 30 milyar liralık yatırımla 19 firmamız üretime geçti, 6 bin 400 kişi istihdam ediliyor. 2026 sonunda çalışan sayımız 10 bine yaklaşacak” diye konuştu. TEKNOSAB bünyesinde girişim sermayesi yatırım fonu modeliyle hayata geçirilen ve 600’ün üzerinde yatırımcısı bulunan lojistik teknopark projesinde de ilk değerlemenin yapılacağını, 2026’nın ilk çeyreğinde temelin atılacağını açıkladı.

1.700 firma yeni pazarlara açıldı

İbrahim Burkay, küresel fuar organizasyonlarıyla ihracatı güçlendirmek amacıyla KFA Fuarcılık aracılığıyla 250’nin üzerinde yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirdiklerini, 8 bini aşkın üyeyi dünyanın farklı noktalarında alıcılarla buluşturduklarını söyledi. BTSO’nun Türkiye’de alanında öncü olan 40’tan fazla UR-GE projesini hayata geçirdiğini belirten Burkay, yaklaşık 1.700 firmanın kümelenme modeliyle yeni teknolojilere ve pazarlara birlikte açıldığını kaydetti.

BTSO Akademi kapsamında ise 800’ün üzerinde eğitim ve program düzenlendiğini belirten Burkay, 12 yılda 116 bin katılımcıya ulaşıldığını ifade etti. 2013’te 16 makro projeyle başlayan dönüşüm yolculuğunun bugün 60’ı aşkın stratejik projeyle sürdürdüğünü vurgulayan Burkay, elde edilen birikim ve tecrübenin BTSO’yu 2030 vizyonunu ortaya koymaya yönelttiğini ifade etti. Yüksek katma değerli sanayi, teknolojide derinleşme, sürdürülebilir ihracat ve yeşil dönüşümün bu vizyonun temel eksenleri olacağını kaydeden Burkay, “Bursa’nın yalnızca bugününü değil, yarının dünyasında da söz sahibi olmasını istiyoruz. Ortak akılla, üretim ve inovasyonun merkezi bir Bursa hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.