Tasfiye edilen fonlar için varlık havuzu formülü masada: Yatırımcılara nasıl yansıyacak?

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), yedi portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar vermesinden sonra dondurulan fonlardan bir varlık havuzu oluşturulmasının değerlendirildiği iddia edildi.

Bloomberg'den Fırat Kozok ve Tuğçe Özsoy'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre havuzun SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonun varlıklarından oluşabileceği ileri sürülürken politika yapıcıların havuzu hangi kuruluşun yöneteceğini tartıştığı da iddia edildi. Söz konusu kaynak, planların erken aşamada olduğunu ve değişebileceğini de aktardı.

Yatırımcılara nasıl yansıyacak?

Bloomberg, havuzdaki varlıkların yatırımcıların geri almak istediği parayı yönetmek için kullanılabileceğini ifade etti.

Aynı kaynak, hükümetin nitelikli yatırımcılar için varlık eşiğini mevcut 10 milyon liranın üzerine çıkarmayı düşündüğünü de öne sürdü.

Sermaye Piyasası Kurulu en son aralık ayında taban puanını yükseltmişti. Tasfiye kararı alınan fonların 18 milyar dolardan fazla yatırımı ve yaklaşık 350 bin yatırımcısı bulunuyor.

"Yatırımcılar arasında daha fazla adalet hissi yaratabilir"

İstanbul merkezli Marmara Capital’in yönetici ortağı Haydar Acun, bir havuz oluşturmanın yatırımcılar arasında daha fazla adalet hissi yaratabileceğini ve kayıplarının bir kısmını telafi etmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

Acun, daha önce X platformunda paylaştığı bir gönderide, etkilenen hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak yatırılan yaklaşık 20 milyar doların, şişirilmiş değerlemeler nedeniyle piyasa satışları yoluyla “sadece çok küçük bir kısmının” geri kazanılabileceğini söylemişti.

Haydar Acun cumartesi günü X’te yayınladığı gönderide, “Madoff hadisesinde olduğu gibi fon tasfiyelerinden ayrı olarak özel bir “yeddiemin hesabı” oluşturulup bu manipülasyon ve ponzi sisteminde rolü bulunan şahısların, fon yönetim şirketlerinin ve bilerek ve isteyerek manipülasyonun parçası olup bundan menfaat elde eden borsa şirketlerinin başta sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri olmak üzere sorumluluğu bulunan herkesin malvarlığıyla bedel ödemesi sağlanmalıdır” dedi