Tasfiye edilen fonlara ilgili kanun teklifi taslağı netleşti

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye edilmesini düzenleyen kanun teklifi taslağı netleşti.

Bloomberg HT tarafından görülen kanun teklifi; tasfiye sürecindeki fon malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılmasını, sorumlulardan tahsilat yapılmasını ve elde edilen kaynakların fon pay sahiplerine adil bir biçimde ödenmesini yasal güvence altına alıyor.

Teklif, söz konusu sorunlu fonlar dışında genel bir tasfiye rejimi oluşturmayıp yalnızca kapsama alınan spesifik fonlar için geçerli kılınıyor.

Tasfiye süreci ve fon pay sahipliğinin tespiti

Tasfiye işlemleri, SPK’nın gözetim ve denetiminde görevlendirilen bankalar ve kurumlar tarafından yürütülecek. Süreç kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşı (MKK), Takasbank, TEFAS, portföy saklama ve dağıtım kuruluşlarının kayıtları mutabık hale getirilerek fon ve hesap bazında hak sahipleri belirlenecek.

Sermaye piyasası mevzuatına aykırı fiiller işlediği, manipülasyon veya piyasa dolandırıcılığına karıştığı ya da bu kişilerle birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından kesinlikle ödeme yapılmayacak.

Varlıkların satışında piyasa şartlarının korunması amacıyla SPK; Borsa dışında satış, geçici fiyat marjı veya satın alınan varlıkların belirli bir süre satılamaması gibi özel tedbirleri devreye sokabilecek.

Net yatırım tutarı ve 1 milyon liralık anapara ara ödemesi

Fon malvarlığının tüm yatırımcılara tam ödeme yapmaya yetmediği durumlarda, ödemelere esas alınacak "net yatırım tutarı" MKK tarafından hesaplanacak.

Bu hesaplamada, fona yapılan nakit giriş ve çıkışları TÜİK tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) aritmetik ortalamasıyla endekslenip "ilk giren ilk çıkar" esasına göre netleştirilecek.

Tasfiye malvarlığından yatırımcılara, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlar için net tutarı kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira tutarında ara ödeme yapılabilecek.

Ara ödemeler için endeksleme uygulanmayacak ve bu ödeme, para piyasası fonları hariç, fona tasfiye kararı verildiği tarihteki toplam katılma payı değerini aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması halinde mevcut tutar oranlanarak dağıtılacak.

Ayrıca gerçeğe aykırı oluşan değerlerden haksız kazanç sağlayan kişilerin, emsal getiriyi aşan kısımları ilan edilen hesaplara isteğe bağlı iade etmelerine imkan tanınacak.

Sorumlulara şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla el koyma yetkisi

Fon malvarlığından mevzuata aykırı, karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle ilişkili taraflara aktarılan tüm değerler hukuka aykırı çıkarılmış sayılarak fon zarara uğratılmış kabul edilecek. Oluşan kayıptan veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle ilgili portföy yönetim şirketi; tahsil edilememesi durumunda ise SPK tarafından tespiti yapılan gerçek ve tüzel kişiler şahsen sorumlu tutulacak.

SPK'nın bildirmesi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bankacılık Kanunu yetkilerini kullanarak sorumluların malvarlığı üzerinde cebri icra ve takip başlatacak. TMSF takipleri tamamlanıncaya kadar sorumluların malvarlığı üzerinde başka icra takipleri başlatılamayacak, mevcut takipler ve hacizler duracak. Soruşturmalar kapsamında el konulan ve fona doğrudan iadesi mümkün olmayan varlıklar bakımından TMSF kayyım olarak atanacak ve mahkeme sonucunu beklemeden bu varlıkları satarak elde edilen tutarı geri kazanım hesaplarına aktaracak.

Geri kazanım hesabı düzenlemeleri

Tahsil edilen, iade edilen ve satışlardan elde edilen tüm gelirler TMSF nezdinde, TMSF'nin kendi malvarlığından ayrı ve her bir fon için özel olarak açılan "Geri Kazanım Hesabı" altında izlenecek. Bu hesaplardaki tutarlar kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek ve yalnızca fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler için kullanılacak. Geri kazanılan tutarlar TMSF tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara, tasfiye tamamlanmışsa Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) aktarılarak pay sahiplerine dağıtılacak. Düzenlemenin tamamında kamuya ve Hazineye herhangi bir ek mali yük getirilmemesi anlayışı esas alınırken, yasalaşmasının ardından uygulamanın derhal başlatılması hedefleniyor.