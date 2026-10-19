Taşınma hareketliliğinde Ankara İstanbul’u geride bıraktı: Endeks yüzde 61,23 arttı
REIDIN–Enakliyat verilerine göre, 2026’nın üçüncü çeyreğinde taşınma endeksi Ankara’da bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 61,23 yükseldi. İstanbul’da ise aynı dönemde endeks artışı yüzde 9,73 olarak kaydedildi.
REIDIN–Enakliyat, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Taşınma Hareketliliği Raporu’nu açıkladı. Raporda, İstanbul ve Ankara’da taşınma endekslerinin hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydettiği belirtildi. Endeks hesaplamalarında 2017 yılı ortalaması 100 olarak baz alındı.
Ankara’da yıllık artış yüzde 29,33
Ankara Taşınma Endeksi, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 61,23 yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 29,33 arttı. Böylece Ankara’da endeks, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul’da da hareketlilik arttı
İstanbul’da Taşınma Endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,73, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 7,61 artış gösterdi. Kentte son iki yılın en yüksek endeks seviyesi ise 2025’in ikinci çeyreğinde kaydedildi.