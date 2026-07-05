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Taşınma maliyetleri katlandı: Kiracılardan 'yasal düzenleme' talebi

Taşınma masrafları katlandı. 2-3 aylık depozito ve peşin ödeme baskısı da kiracıları bezdirdi. Depozitoya yasal düzenlemeyle "tek kira" sınırı getirilmesi istendi.

Haber Merkezi
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Taşınma maliyetleri katlandı: Kiracılardan 'yasal düzenleme' talebi
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İstanbul’da kiralık ev arayan vatandaşlar, kiraların ulaşılamaz seviyelerde olduğu bir piyasada ev sahiplerinin yasal sınırları zorlayan dayatmalarıyla çıkmaza sürükleniyor.

Birçok ev sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen depozito sınırlarını göz ardı ederek iki hatta üç kira bedeli depozito talep ederken, bazıları ise altı aylık ya da yıllık kira bedelinin peşin ödenmesini şart koşuyor.

Türkiye'nin haberine göre komisyon, nakliye ve diğer giderlerle birlikte orta hâlli bir eve taşınmanın maliyeti şimdiden 100 bin lira barajını aşmış durumda.

"Yasal düzenleme getirilmeli"

Barınma hakkının bir piyasa pazarlığına dönüşmesine karşı tepkiler büyürken, kiracılar acil bir yasal düzenleme getirilmesini talep ediyor.

Depozito bedellerinin makul ve tek bir kira ile sınırlandırılması, yıllık peşin ödeme gibi keyfi dayatmaların yasaklanması ve fahiş şartlar öne süren ev sahiplerine yaptırım uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

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