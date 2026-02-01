Taşınmaz ilanlarında yeni dönem: 3 ilde pilot uygulama başladı

Emlak sektöründe şeffaflığı artırmak amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Artık Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutların ardından satılık taşınmazlar için de kullanılacak.

Yeni uygulama ile taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden ilan sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirebilecek. Yetkilendirme yapılmadan satılık ilan oluşturulamayacak. Doğrulanan ilanlarda, yetkinin verildiğini gösteren özel bir logo veya ibare yer alacak. Bu sayede yetkisiz kişilerce açılan ilanlar ve sahte fiyat manipülasyonları büyük ölçüde önlenecek.

Spekülatif fiyat artışlarının da önünde geçilecek

Yetki süresi en fazla 3 ay olacak ve e-Devlet üzerinden uzatılabilecek. Taşınmaz sahibi, verdiği yetkiyi dilediği zaman iptal edebilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistemle, ilan platformlarında yer alan tüm satılık taşınmaz ilanlarının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak. Emlak sektöründe şeffaflık artırılırken, spekülatif fiyat artışlarının da önünde geçilecek.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilk aşamada İzmir, Antalya ve Sivas’ta uygulanmaya başlandı. Sistem, 15 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu olacak.