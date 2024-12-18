Taslak hazırlandı: Banka müdürlerine 10 yıl şartı geliyor

Taslak olarak hazırlanan çalışma hayata geçirilirse, banka genel müdürleri koltuklarında en fazla 10 yıl oturacak. Bu süre, yönetim kurulu başkanı isterse en fazla 5 yıl daha uzatılacak.

Sabah yazarı Dilek Güngör, bugün kaleme aldığı yazısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan çalışmanın sadece Genel Müdürler ile de sınırlı olmadığını belirtti.

Buna göre, şube müdürleri ve bölge müdürleri için de beşer yıl yerlerinde kalma şartı getirilmesi düşünülüyor.