Tatil bölgelerinde kredi kartı krizi: Nakit ödeme ve kayıt dışı ekonomi endişesi

Turizm sektörünün en yoğun döneminde tatil bölgelerinde 'kredi kartı ve nakit' sıkıntısı yaşanıyor. Sahil kesimindeki birçok işletme kredi kartı ödemelerini kabul etmezken; tekne turlarından dondurmacılara, otopark hizmetlerinden rafting firmalarına kadar pek çok işletme artık sadece nakit ödeme alıyor.

Turlar deyim yerindeyse kredi kartı kullanımını tamamen kaldırdı

Özellikle Akdeniz ve Ege'deki gözde tatil merkezlerinde oldukça yaygın olan tekne turları deyim yerindeyse kredi kartı kullanımını tamamen kaldırdı. Tekne turlarında günlük ortalama 150-200 bin TL nakit paranın toplandığı öngörülürken, bu teknelerde kredi kartı teklifi asla kabul edilmiyor. Ayrıca tur esnasında satın alınan yiyecek-içecekler için de nakit ücret talep ediliyor.

Nakit parası olmayanlar servis ya da minibüsten indiriliyor

Otoparklarda ödemeler nakit talep ediliyor, taksiler ise "pos cihazı arızalı" bahanesini öne sürüyor. Havalimanı ile sahil beldesi arasında transfer yapan minibüs ve servisler de kredi kartı kabul etmiyor.

Ödemeler önden alınırken, nakit parası olmayanlar servis ya da minibüsten indiriliyor. Durum karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise nakit çekecek ATM arayışına giriyor.

Nakit yoksa etkinliğe katılmak mümkün değil

Sabah'ın haberine göre; yamaç paraşütü, rafting ve dalış gibi ekstrem sporlarda da nakit yoksa etkinliğe katılmak mümkün değil. Birçok işletme bu tür etkinlikler için vatandaştan nakit ücret isterken, kredi kartı kullanımı halinde komisyonunu almayı ihmal etmiyor. Bu komisyon oranları bazı işletmelerde yüzde 20-30'ları aşıyor.

Birçok işletme fiş vermekten kaçınıyor

Bazı işletmeler, müşterilerine nakit ödeme konusunda baskı yaparken, buna karşılık bazı vatandaşlar haklı olarak fiş talebinde bulunuyor. Ancak birçok işletme ya fiş vermekten kaçınıyor veya adisyon ya da herhangi bir boş kâğıdı fiş gibi göstererek müşteriyi geçiştirmeye çalışıyor.

Fiş talebinde ısrarcı olanlarla tartışmaya varan gerginlikler yaşanabiliyor; hatta bu durumu organize şekilde yürüten, çeteleşmiş yapılardan söz ediliyor. Tatil sırasında huzurunun bozulmasını istemeyen birçok vatandaş, yaşanan usulsüzlüğe göz yummak zorunda kalıyor. Buna karşın bazı duyarlı bireyler, durumu sosyal medya üzerinden Maliye Bakanlığı’na bildirerek yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.