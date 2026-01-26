Tatili kısalttık, harcamayı artırdık

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı 3. Çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı.

Veriler, yıl içinde Türkiye’de turizmin en yoğun olduğu dönemi kapsarken, 2010 yılında bu yana üçüncü dönem veriler karşılaştırıldığında, seyahatlerin kısaldığı görüldü. Ortalama geceleme süresindeki kısalmaya karşı harcamalardaki artış dikkat çekici oldu.

Yaş gruplarına bakıldığında da son 5 yıldaki ortalama geceleme sayısındaki en büyük düşüş gençlerde oldu.

Seyahat sayısı

Toplamda seyahat sayısı ve geceleme sayısı yılın üçüncü çeyreklerinde son 15 yılda pandemi döneminde düşse de sonrasında toplandığı görülüyor. Ancak 2015-2019 yıllarındaki seviye henüz yakalanamamış durumda.

Öte yandan ortalama geceleme sayılarına bakıldığında, pandemi dönemi en yüksek seviyede olurken, 2010 yılında 10,2 gece olan ortalama 2020’de 11,7’ye çıkarken, 2025’te 8,5’e geriliyor.

65 yaş üstü daha uzun tatil yapıyor

Yaş gruplarına göre ortalama geceleme sayılarına bakıldığında, en uzun tatili 65 yaş üstünün yaptığı görülüyor. Ancak ortalamada zirve yapan 2020’deki pandemi dönemine göre, 2025 yılında toplam ortalama geceleme sayısı yüzde 27, 0-14 yaş grubunda yüzde 32, 15-24 yaş gurubunda yüzde 35, 25-44 yaş grubunda yüzde 24, 45-64 yaş grubunda yüzde 28 ve 65 yaş üstünde de yüzde 34 geriliyor.

En yüksek gerileme 15-24 yaş grubu olan gençlerde görülüyor.

Harcamalar toplamda yükseldi

Seyahat harcamalarının seyahat sayılarına oranıyla hesaplanan ortalama seyahat harcamalarında 2010’dan bu yana toplamda yükseliş yüzde 4500 oluyor.

Seyahat sebebine göre ise 15 yılda en yüksek artış yüzde 6095 ile sağlık seyahatlerinde görülüyor. Onu yüzde 4756 oranında artan harcamalarla toplantı, konferans, kurs, seminer takip ederken, en düşük artış yüzde 2691 ile kültür seyahatlerinde görülüyor.

Ortalama gecelik harcamalar

2010-2020 döneminde 10,5 gece olan ortalama gecelik seyahat süresi, 2021-2025 döneminde 9,2’ye geriliyor.

Aynı dönemlerde ortalama gecelik harcamalar ise 2010-2020 döneminde 21,66 TL’den 73,96 TL’ye yüzde 241 oranında artış gösterirken, 2021-2025 döneminde ise harcama tutarı 131,03 TL’den 1.196,23 TL’ye çıkarak yüzde 813 oranında artış gösteriyor.