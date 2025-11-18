tatilsepeti.com el değiştiriyor: Sözleşme imzalandı

Tera Holding, Türkiye’nin önemli seyahat platformlarından Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tüm paylarını satın almak için anlaşmaya vardı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, pay devir sözleşmesinin taraflar arasında imzalandığı duyuruldu.

Holding, satın alma görüşmelerinin 14 Ekim 2025’te başladığını hatırlatarak bu adımın faaliyet gösterilen alanlarda büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefi kapsamında atıldığını belirtti.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“17.11.2025 tarihinde sermayesinin tamamına Şirketimiz tarafından sahip olunan bağlı ortaklığımız Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile DLT Turizm’in pay sahipleri arasında, DLT Turizm sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ünün devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.”

Rekabet Kurumu'nun onayı gerekiyor

Pay devrinin tamamlanması, Rekabet Kurumu’nun izni başta olmak üzere işlem ön koşullarının gerçekleşmesine bağlı olacak.