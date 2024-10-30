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Tatlı patateste hasat zamanı! Kilogramı tarlada 20 TL

Hatay'da tatlı patatesin hasadına başlandı. Antakya ilçesinde hasat edilerek Türkiye’nin dört bir yanına satılan tatlı patatesin kilogram fiyatı tarlada 20 TL’den alıcı buluyor.

Haber Merkezi
İHA
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Tatlı patateste hasat zamanı! Kilogramı tarlada 20 TL
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Türkiye’nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay’da çiftçiler, toprağı işleyerek asrın felaketinin saralarını sarmaya devam ediyor. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte şimdiyse tatlı patates hasadı başladı. Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi’nde çiftçilerin sökümüne başladığı tatlı patates, bilinen patatesin aksine bir tada sahip olmasıyla biliniyor. Bölgede hasat edilerek Türkiye’nin dört bir yanına satılan tatlı patatesin kilogram fiyatı tarlada 20 TL’den alıcı buluyor.

“Geçen yıl tatlı patates hasadında 12 ton aldım, bu yıl inşallah 15 ton alacağım”

5 dönümlük tarlasında 15 ton tatlı patates hasadı bekleyen Fadıl Çiftçi, “Burada çiftçilik yapıyoruz. 5 dönümlük tarlamda tatlı patates hasadı yapıyoruz. Bu yıl hasat çok iyi ve verimi güzel. Hasattan memnunum. Tatlı patates hasadına başladık. Hasadımızı bugün de devam ediyoruz. Geçen yıl tatlı patates hasadında 12 ton almıştım. Bu yıl inşallah 15 ton alacağım. Tatlı patatesi buradaki tüccar satılır ve onlarda Mersin ve Antalya’ya satıyorlar. Biz buradan kilosunu 20 TL’den satıyoruz tüccarlar da Mersin ve Antalya gibi yerlerde kilosunu 100 TL’ye satıyor” dedi.

“Tatlı patatesi ilkbaharda ekiyoruz ve sonbaharda daha hasadını yapıyoruz”

Tatlı patates hasadını yapan Ayşegül Çiftçi, “Tatlı patatesi senede bir defa ekiyoruz. Tatlı patatesi ilkbaharda ekiyoruz ve sonbaharda daha hasadını yapıyoruz. Hasat bu yıl güzel ama geçen yıla göre daha az. Her işin zorluğu olduğu gibi bu hasadın da zorluğu var. Eskiden el gücü ile sökülüyordu şimdi kepçe aracılığıyla daha kolay sökülüyor” ifadelerini kullandı.

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