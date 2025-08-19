Tatlı sektörünün köklü ismi iflasın eşiğinde! Sahibinin 'İşsizlik yok' sözleri gündem olmuştu

İstanbul’da daha önce yaptığı “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” açıklamasıyla gündeme gelen iş insanının sahibi olduğu Hacıbaba Pastaneleri, ekonomik darboğaz nedeniyle iflas noktasına geldi.

Yaklaşık kırk yıldır tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, yaşanan mali zorluklar sebebiyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin yanı sıra HBB Sosyal Hizmetler için de Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Üç aylık geçici mühlet verildi

Mahkeme, her iki firma için üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Bu süreçte konkordato sürecini denetlemek üzere üç kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına karar verildi.

Dava kasım ayında devam edecek

Sözcü'nün haberine göre konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 6 Kasım tarihinde yapılmasına hükmedildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği bu duruşmada netlik kazanacak.

Daha önceki başvuru reddedilmişti

Hacıbaba Pastaneleri daha önce de konkordato başvurusunda bulunmuştu. 15 Mayıs’ta geçici mühlet kararı verilmiş, ancak 21 Temmuz’da mahkeme tarafından bu başvuru reddedilmiş ve geçici mühlet kararı kaldırılmıştı.

Sosyal medyada tepki toplamıştı

Firmanın sahibi Yılmaz Elaldı, 2022 yılında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. İstanbul’da çalıştıracak eleman bulamadığından şikayet eden Elaldı, “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” sözleriyle kamuoyunda tepki toplamıştı.