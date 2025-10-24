TAV Havalimanları dokuz ayda 87 milyon yolcuyu ağırladı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “2025’in ilk dokuz ayında dışsal koşulların zorlayıcı etkilerine rağmen yolcu büyümemiz devam etti ve dış hat yolcu trafiğimiz yüzde 4 arttı. Bununla birlikte ciro ve FAVÖK büyümemiz kuvvetli seyrine devam etti. Konsolide FAVÖK yüzde 14 büyüyerek 467 milyon Euro'ya ulaştı. Net kârımız dokuz aylık dönemde 75 milyon Euro olarak gerçekleşti. İlk yarıda ertelenmiş vergi ve Euro değerlenmesine bağlı kur farkı gibi nakit dışı kalemler net kârda baskı yaratmış olsa da, bu etkiler üçüncü çeyrekte hafifledi ve net kârımız yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi” dedi.

"Çeşitlendirilmiş portföyümüz dayanıklılığımızı artırıyor"

Serkan Kaptan açıklamasına şöyle devam etti:

“Yılın geride bıraktığımız bölümünde portföyümüzdeki önemli gelişmelere bakarsak Antalya’da gümrüksüz satış, yiyecek ve içecek ve özel yolcu salonu alanlarını önemli ölçüde genişlettik; yolcu deneyimini geliştirmenin yanı sıra terminal kapasitesini iki katına çıkardık. Ticari alanların kademeli olarak genişlemesi moda mağazaları, diğer gümrüksüz satış mağazaları ve yeni restoranların açılışları ile devam ediyor.

“Ankara’da 25 yıllık yeni imtiyaz döneminin ilk tam çeyreği olan üçüncü çeyrekte, hem ciro hem de FAVÖK’te güçlü bir artış sağlandı. Düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin desteklediği dış hat büyümesi, kârlılığı daha da artırma potansiyeli taşıyor.

“Almatı’da geçen çeyrekte başlatılan yatırım programı devam ediyor. Toplam yatırım tutarı 315 milyon Euro olarak öngörülüyor ve 2027 sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yatırımlara paralel olarak güvence altına alınan tarife artışları sayesinde, 2030’a kadar havacılık gelirlerinin artmasıyla FAVÖK kırılımının dengelenmesi bekleniyor.

“Medine’de artan yolcu trafiğini karşılamak amacıyla yeni dış hatlar terminali inşaatına başlandı. İşletmeci olarak ortak girişimde yüzde 26 paya sahibiz. Projenin 2028’de tamamlanması planlanıyor. Bu proje TAV Havalimanları’ndan herhangi bir sermaye katkısı gerektirmeden finanse edilecek.

“Gürcistan’da yerel otorite ile imtiyaz süresinin 2031’e kadar uzatılması konusunda ileri aşama görüşmeler yürütüyoruz. Görüşmeler, havalimanı kapasitesinin ilave bir yatırımla 10 milyon yolcuya çıkarılması ve ticari şartların güncellenmesini içeriyor.

“Çeşitlendirilmiş portföy yapımız, sürdürülen ticari iyileştirmeler ve temkinli sermaye tahsisi yaklaşımımız olası krizlere karşı dayanıklılığımızı pekiştiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken; operasyonel mükemmellik, yolcu deneyimi ve değer odaklı büyüme stratejilerimizi önceliklendiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”