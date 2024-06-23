TAV Havalimanları, Kuveyt Uluslararası Havalimanı için teklif verdi

TAV Havalimanları (TAVHL), bugün KAP'a yaptığı açıklamada Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından açılan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve Bakım Hizmeti ihalesine 23 Haziran 2024 tarihinde teklif sunduğunu duyurdu.

Erteleme açıklaması

Şirket ayrıca bu açıklamanın ertelenmiş bir açıklama olduğuna dikkat çekerek duyurusunda şu ifadelere de yer verdi: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun söz konusu ihaleye ilişkin 24 Mayıs 2024 tarihli kararının açıklanması, gizliliği korunması gereken bir sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve henüz kesinleşmeyen bir süreç ile ilgili olarak yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi amaçlarıyla ertelenmişti."

Terminal 2'nin yapım ihalesini Türk inşaat grubu kazanmıştı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2, havalimanının ilk genişleme projesi. İlk aşamada yaklaşık 13 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan Terminal 2'nin yapım ihalesini bir Türk inşaat grubu kazanmıştı. Projenin ilerleyen genişleme fazlarında yolcu sayısının 25 milyona kadar çıkarılması da planlar arasında.

Projenin yapım kontrat bedeli 4.3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.