TAV Holding’in kurucu ortağı Sani Şener: Deli gibi Suriye'yi takip ediyoruz

TAV Holding kurucu ortağı ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, BloombergHT'nin "İş’te Zirve" programına katıldı. Şener, programda Suriye'deki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Suriye'yi deli gibi takip ediyoruz"

Şener, iş dünyasında yeni fırsatları değerlendirmek için global gelişmeleri yakından takip etmenin önemine vurgu yaparak, “Şimdi bakın, bir Suriye olayı var. Deli gibi Suriye okuyoruz. Deli gibi Suriye takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok büyük bir iş sahası açılacak

Suriye’de müteahhitlik sektörüne yönelik önemli iş alanlarının doğacağını belirten Şener, “Çok büyük bir iş sahası inşaat müteahhitlerine açılacak. Ama kim nedir, kim değildir, bunu okumadan iş yapabilir misiniz? Yapamazsınız” dedi.

Dünyayı anlamanın ve güçlü bir iş ağına sahip olmanın iş dünyasında başarının temel unsurları olduğunu vurgulayan Şener, “Bu iş için network’ünüzün çok kuvvetli olması lazım” diye konuştu.