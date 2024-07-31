Tavan bilet fiyatlarına zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

1 Ağustos'tan itibaren geçerli

Mevcut 3253 liralık tavan fiyat, 1 Ağustos'tan itibaren 4003 liraya yükseltildi.

THY ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine entegre etti. Buna göre, bir uçuşta satılan biletlerin %80'i 2503 TL olarak vatandaşlara sunulacak, geri kalan %20'lik kısmı ise 4003 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.