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Tavan bilet fiyatlarına zam geldi! İşte güncel rakamlar...

1 Ağustos itibarıyla iç hat uçak biletlerinde tavan ücret 3253 liradan, 4003 liraya çıkarıldı. Yapılan bu zamla birlikte THY ve Pegasus, güncellenmiş olan tarifeyi fiyatlarına yansıttı.

Haber Merkezi
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Tavan bilet fiyatlarına zam geldi! İşte güncel rakamlar...
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

1 Ağustos'tan itibaren geçerli

Mevcut 3253 liralık tavan fiyat, 1 Ağustos'tan itibaren 4003 liraya yükseltildi.

THY ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine entegre etti. Buna göre, bir uçuşta satılan biletlerin %80'i 2503 TL olarak vatandaşlara sunulacak, geri kalan %20'lik kısmı ise 4003 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.

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