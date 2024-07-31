Tavan bilet fiyatlarına zam geldi! İşte güncel rakamlar...
1 Ağustos itibarıyla iç hat uçak biletlerinde tavan ücret 3253 liradan, 4003 liraya çıkarıldı. Yapılan bu zamla birlikte THY ve Pegasus, güncellenmiş olan tarifeyi fiyatlarına yansıttı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.
1 Ağustos'tan itibaren geçerli
Mevcut 3253 liralık tavan fiyat, 1 Ağustos'tan itibaren 4003 liraya yükseltildi.
THY ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine entegre etti. Buna göre, bir uçuşta satılan biletlerin %80'i 2503 TL olarak vatandaşlara sunulacak, geri kalan %20'lik kısmı ise 4003 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.