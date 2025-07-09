Tavuk burgerin 9 yıllık enflasyonu asgari ücreti yarı yolda bıraktı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Dünyaca ünlü restoran zincirlerinden Burger King’in tescilli ürünlerinden olan ve tüm dünyada satılan King Chicken (tam Türkçesiyle “Kral Tavuk”) tavuk burger menünün 2016 yılındaki fiyatı adeta zamanda yolculuk gibi dikkat çekti.

Orta boy içecek ve patates ile servis edilen menünün 2016 yılında fiyatı 7,95 TL olurken, kampanyalı hali de 6 TL’ye satılıyordu.

Yüzde 3233 oranında arttı

2025 yılında ise aynı menünün fiyatı yüzde 3233 artışla 265 TL’ye satılıyor.

Asgari ücretin alım gücü eridi

2017 yılında 1.404,06 olan asgari ücret ile 176 adet alınabilen Kral tavuk, 2025 yılında 22 bin 104,67 TL olan asgari ücretle ise 83 adet alınabiliyor. Asgari ücretin alım gücü tavuk burger karşısında yaklaşık yarı yarıya eridi.