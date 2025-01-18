Tavuk eti fiyatını düşürecek adım! Kasaplar parçalayıp satabilme yetkisi istiyor

Yönetmeliğe göre mahalle kasapları tavuk etinin ya bütün ya da entegre tesiste parçalanmış ve paketlenmiş şekilde satabiliyor.

Kasaplar yönetmelik değişikliği istiyor

Kasaplar gıda enflasyonuna ve yaklaşan Ramazan ayına dikkat çekerek yönetmeliğin değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

NTV'ye konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, Eğer biz kasap esnafı olarak Ramazan’dan önce bu izni alabilirsek tavuk etinde yüzde 20-30 zam değil indirim yapacağız” dedi.

Mevcut yönetmelik haksız rekabete yol açıyor

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası üyeleri “Mahalle Kasabımı Geri İstiyorum” kampanyası başlattı. Seslerini Tarım ve Orman Bakanlığına duyurmak isteyen kasaplar mevcut yönetmeliğin haksız rekabete de yol açtığını vurguluyor.

"Ucuz tavuk satılabilir"

Fatih Tavukçu, “Biz bütün tavuğu alıp, göğüs, but, baget olarak parçaladığımız zaman maliyetimizi çok aşağıya çekecek. Halkımız daha ucuz tavuğa ulaşmış olacak.

Tüm mahalle esnafları marketlerle rekabet edebilirse büyük faydası olur” diye konuştu.

Mevcut yönetmelikte Salmonella bakterisi riski nedeniyle kasapların parçalamasına izin verilmiyor.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Burada çok ciddi anlamda yanlış bir bakış açıcı söz konusu. Kasaplarda bunu ete bulaştırma söz konusu.” dedi.