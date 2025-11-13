  1. Ekonomim
  Tavuk eti üretimi eylülde arttı
Tavuk eti üretimi eylülde arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 228 bin 846 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azalışla 1 milyar 731 milyon 478 bine geriledi.

Tavuk eti üretimi eylülde arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.  Buna göre, eylülde 228 bin 846 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 6,9 arttı, aylık bazda yüzde 0,5 azaldı. Tavuk yumurtası üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 yükseldi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 düştü. Bu dönemde 1 milyar 731 milyon 478 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 123 milyon 111 bin olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3, tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı.

