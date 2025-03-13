  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 14,9 arttı
Takip Et

Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 14,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.  Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 233 bin 223 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,1 azalışla 1 milyar 652 milyon 615 bin adede geriledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 14,9 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, ocakta 233 bin 223 ton tavuk eti üretildi. Bu üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artarken bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 geriledi. Bu dönemde 1 milyar 652 milyon 615 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 11,8 artışla 123 milyon 747 bin olarak kayıtlara geçti.

Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri!Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri!Ekonomi
KOBIL Ventures programına Silikon Vadisi’nde start verildiKOBIL Ventures programına Silikon Vadisi’nde start verildiŞirket Haberleri
Kordsa, Tire Technology Expo 2025’te sürdürülebilir ve inovasyon odaklı çözümlerini sergilediKordsa, Tire Technology Expo 2025’te sürdürülebilir ve inovasyon odaklı çözümlerini sergilediŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımının etki analizi yapıldı! İşte bütçeye maliyeti
Emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımının etki analizi yapıldı!
İstanbul'da nüfus batıya kaydı: Beylikdüzü'nde nüfus 10 yılda yüzde 67 arttı
Beylikdüzü'nde 10 yılda yüzde 67 artış
Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT'ler bugüne kadar 97 milyon yolcu taşıdı
Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT'ler bugüne kadar 97 milyon yolcu taşıdı
Zam şampiyonu patlıcanın saltanatı sona erdi! Yüzde 100’e yakın yükselen fiyatlar düşüşe geçti
Zam şampiyonu patlıcanın saltanatı sona erdi! Yüzde 100’e yakın yükselen fiyatlar düşüşe geçti
TÜİK açıkladı: Enflasyon sepeti nasıl belirleniyor?
TÜİK'TEN AÇIKLAMA:
Dizilerin bölüm maliyetleri dudak uçuklattı: Bir bölüm 23 milyon TL'yi buluyor
Dizilerin bölüm maliyetleri dudak uçuklattı: Bir bölüm 23 milyon TL'yi buluyor