Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 205 bin 656 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,5, aylık bazda yüzde 15,7 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,4 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 706 milyon 295 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 8,4 artışla 114 milyon 210 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 37 ton oldu.

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 20,1 arttı.