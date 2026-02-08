Tavuk ürünleri ihracatı durdurulmasına Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nden tepki

VEYSEL AĞDAR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, beyaz et ihracatına getirilen yasak kararının sektör açısından son derece ağır ve yanlış olduğunu söyledi.

Kararın Ramazan ayında fiyat artışlarını önlemek amacıyla alındığını hatırlatan Girit, “Bu karar her yönüyle yanlış. Sektör, geçen yılın ocak ayından bu yılın ocak ayına kadar sadece yüzde 11 oranında fiyat artışı yaptı. Buna rağmen işçilik ve fason maliyetlerinde yüzde 30’lara varan artışlar yaşandı, yem hammaddesi olan soya fiyatları yükseldi” dedi.

Son dönemde tavuk etinin tüketiciye KDV dahil 65-90 lira bandında satıldığını belirten Girit, “Oysa sektör için en düşük maliyet zaten 75 lira seviyesinde. Yani ortada fırsatçılık yok. Sektör daha başa başnoktasına bile gelemedi. Buna rağmen ‘fahiş fiyat’ suçlaması yapılmasını anlamak zor” diye konuştu.

İhracatın sektör için hayati önem taşıdığını vurgulayan Girit, Türkiye’nin beyaz et ihracatının yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde olduğunu, bunun 400 bin tonluk bir hacme karşılık geldiğini söyledi. Girit, “Toplam üretim 2,8 milyon ton. İhracat, toplam üretimin yüzde 7’sine denk geliyor. En büyük pazarlarımız Arap ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu karar, kontratlı satışları zorlaştırır ve Türkiye’yi güvenilir tedarikçi konumundan uzaklaştırır” dedi.

Ege Bölgesi’nin ihracattaki payının yüzde 42 olduğunu belirten Girit, yasaklama yerine farklı yöntemlerin tercih edilebileceğini dile getirerek şunları söyledi: “Yasak, olabilecek en kötü seçenek. Alternatifler tartışılabilirdi. Daha önce yumurtada benzer uygulamalar yapıldı ve sonra vazgeçildi. Doğrudan yasak kararı piyasaya ters etki yapar. Bu kararın öncelikle ülkemize, ardından ihracatçıya ciddi zarar vereceği çok açık.”

Market raflarında beyaz et fiyatları (Kg/TL)

Ürün Birim Değer (TL)

Bütün tavuk Kg 95-110

Baget Kg 119

Pirzola kg 160

Kanat kg 230

Izgaralık kg 250

Göğüs kg 160

But kg 110