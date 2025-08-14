  1. Ekonomim
  Tavuk yumurtası üretimi yüzde 10 azaldı
Tavuk yumurtası üretimi yüzde 10 azaldı

Türkiye genelinde, haziran ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 202 bin 521 tona ulaştı. Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 10,4 azalarak 1 milyar 518 milyon 267 bine geriledi.

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 10 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda 202 bin 521 ton tavuk eti üretildi. Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 13,9 artarken, aylık bazda yüzde 16,2 azaldı. Tavuk yumurtası üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşerek 1 milyar 518 milyon 267 bin adet oldu.

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 107 milyon 798 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,9, tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı.

