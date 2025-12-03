Tavukçuluk sektörünün önde gelen markasından kötü haber! Konkordato ilan etti

  1. Ekonomim
Tavuk ve yumurta sektörüründe önemli bir yere sahip Barış Tavukçuluk, mali sıkıntıları aşamaması nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’de ekonomide yaşanan olumsuzluklar, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren büyük işletmeleri etkilemeyi sürdürüyor. Tavukçuluk sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Osmaniye’de bölgenin en büyük kafes sistemi üreticilerinden biri olarak bilinen Barış Tavukçuluk, konkordato talebinde bulundu. Sözcü'nün haberine göre mali dar boğazı aşmakta zorlanan şirket, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru gerçekleştirirken, mahkeme firmaya üç aylık geçici mühlet tanıdı ve sürecin takibi için bir konkordato komiseri görevlendirdi.

Bölgenin önde gelen üreticileri arasında

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre 2009 yılında kurulan Barış Tavukçuluk, tavuk ve yumurta üretiminde bölgenin önemli kuruluşları arasında yer alıyor. Firma; etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka üretiminin yanı sıra yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti yürütüyor. Barış Tavukçuluk ayrıca, bölgedeki en geniş kapasiteye sahip kafes sistemi yarka üreticilerinden biri olarak tanımlanıyor.

