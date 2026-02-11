TAYED Başkanı Öner’den COP31’e “net sıfır enerjili şehir” başlığı teklifi

Mehmet KAYA

ANKARA

Bu kapsamda Antalya zirvesinin “net sıfır enerjili şehir vizyonu” ile güçlendirilmesini öneren TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, “COP31 Antalya’nın yalnızca bir iklim zirvesi değil; net sıfır enerjili şehir altyapılarının nasıl kurulabileceğini gösteren somut bir modelin başlangıç noktası olabilir. Ulaşımı, aydınlatması, sinyalizasyonu ve belediye hizmetleri yenilenebilir enerjiyle çalışan; enerjisini kendi güneş ve depolama tesislerinden sağlayan bir şehir modelinin artık bir hayal değil. COP31 Antalya’nın Türkiye’den dünyaya yayılan uygulanabilir bir şehircilik ve enerji dönüşüm modelini ortaya koyabilir” teklifinde bulundu.

Bunun için net bir hikaye, güçlü bir amaç ve somut sonuçlar üretilmesi için çerçeve oluşturulması gerektiğini, “sahaya inen eylemler” planlanabileceğini vurgulayan Öner, “İklim mücadelesinin artık şehirlerde, altyapılarda, enerji, atık ve su sistemlerinde de karşılık buluyor. Bu nedenle şehirler ve belediyeler sürecin doğal ve vazgeçilmez paydaşları haline geldi. Türkiye atıktan enerji, biyogaz, biyometan ve döngüsel ekonomi alanlarında sahada güçlü bir deneyime sahip. Bu birikimin Antalya’da hayata geçirilecek iyi örnekler üzerinden görünür kılınması COP31’in etkisini önemli ölçüde artırabilir” görüşünü paylaştı.

Öner, EKONOMİ’ye yaptığı yazılı değerlendirmede, Antalya zirvesinin hem şehircilik anlamında, hem de Antalya ve Türkiye’nin bu ölçekte zirvelere ev sahipliği yapmadaki kalıcı gücünü oluşturma ve dünyaya benimsetmede etkili bir araç olarak kullanılabileceğini vurgulayarak, bu yönde de çalışma yapılmasının olumlu sonuçlar vereceğinin altını çizdi.

Türkiye’nin COP31 platformunu etkin kullanarak geniş bir alanda fayda sağlamasının mümkün göründüğünü belirten Öner, bu bağlamda geniş katılımlı, ortak akla dayalı bir çalışma yapılmasını teklif etti. Bu çalışmanın anılan organizasyon ve şehircilik başarılarının ötesinde, küresel iklim gündeminde ağırlıklı bir edinmeyi de sağlama hedefinde olması gerektiğini vurgulayan Öner, “COP31’in doğru bir hazırlık süreci ve güçlü bir iş birliği modeliyle ele alınması, Türkiye’nin küresel iklim gündemindeki konumunu ileriye taşıyan gerçek bir başarı hikâyesine dönüşebilir” görüşünü paylaştı.