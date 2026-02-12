TAYED Başkanı Öner’den COP31’e “net sıfır enerjili şehir” başlığı teklifi

MEHMET KAYA / ANKARA

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, az sayıdaki COP zirvesinin içerikleri ve kararlarıyla hafızalara yerleştiğini belirterek, Antalya zirvesinin geniş kapsamlı bir çalışmayla etkili kılınabileceğini belirtti.

Bu kapsamda Antalya zirvesinin “net sıfır enerjili şehir vizyonu” ile güçlendirilmesini öneren Ali Rıza Öner, “COP31 Antalya’nın yalnızca bir iklim zirvesi değil; net sıfır enerjili şehir altyapılarının nasıl kurulabileceğini gösteren somut bir modelin başlangıç noktası olabilir. Ulaşımı, aydınlatması, sinyalizasyonu ve belediye hizmetleri yenilenebilir enerjiyle çalışan; enerjisini kendi güneş ve depolama tesislerinden sağlayan bir şehir modelinin artık bir hayal değil. COP31 Antalya’nın Türkiye’den dünyaya yayılan uygulanabilir bir şehircilik ve enerji dönüşüm modelini ortaya koyabilir” teklifinde bulundu.

Bunun için net bir hikaye, güçlü bir amaç ve somut sonuçlar üretilmesi için çerçeve oluşturulması gerektiğini, “sahaya inen eylemler” planlanabileceğini vurgulayan Öner, “Türkiye atıktan enerji, biyogaz, biyometan ve döngüsel ekonomi alanlarında sahada deneyime sahip. Bu birikimin Antalya’da hayata geçirilecek iyi örnekler üzerinden görünür kılınması COP31’in etkisini önemli ölçüde artırabilir” görüşünü paylaştı.

Öner, EKONOMİ’ye yaptığı yazılı değerlendirmede, Antalya zirvesinin hem şehircilik anlamında, hem de Antalya ve Türkiye’nin bu ölçekte zirvelere ev sahipliği yapmadaki kalıcı gücünü oluşturma ve dünyaya benimsetmede etkili bir araç olarak kullanılabileceğini vurgulayarak, bu yönde de çalışma yapılmasının olumlu sonuçlar vereceğinin altını çizdi.

Türkiye’nin COP31 platformunu etkin kullanarak geniş bir alanda fayda sağlamasının mümkün göründüğünü belirten Öner, bu bağlamda geniş katılımlı, ortak akla dayalı bir çalışma yapılmasını teklif etti. Öner, “COP31’in Türkiye’nin küresel iklim gündemindeki konumunu ileriye taşıyan gerçek bir başarı hikâyesine dönüşebilir” görüşünü de paylaştı.